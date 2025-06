Si ritiene che l'elicottero sia precipitato vicino al ghiacciaio dell'Oberaletsch. Screenshot Google Maps

Sabato un elicottero si è schiantato vicino al ghiacciaio dell'Oberaletsch, in Vallese, e non è ancora chiaro se ci siano vittime. La stampa locale parla di un morto. La polizia, per ora, non è in grado di confermare nulla.

Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato pomeriggio un elicottero è precipitato in Vallese.

Il luogo dell'incidente è vicino al ghiacciaio di Oberaletsch.

Non si sa ancora se ci sono feriti, anche se il giornale «Walliser Boten» parla di un morto. Mostra di più

Sabato pomeriggio un elicottero è precipitato nella regione di Fusshörner, sul ghiacciaio dell'Oberaletsch, in Vallese. Secondo il quotidiano «Walliser Boten», almeno una persona è morta.

Un testimone oculare, che al momento dell'incidente stava facendo un'escursione con la moglie sul monte Sparrhorn, ha raccontato al Blick: «Pensavo che l'elicottero stesse per atterrare, ma poi è precipitato due secondi prima che potessi filmare».

L'uomo racconta poi che si è alzata una «enorme nuvola di fumo». L'elicottero si è poi ribaltato.

Su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA, la polizia cantonale del Vallese non è stata in grado di confermare i dettagli di eventuali feriti o morti.

Un portavoce della polizia ha dichiarato che i servizi di emergenza sono sul posto.

+++ Notizia in evoluzione +++