Incidente mortale lunedì sera, poco dopo le 22 e 30, ad Aranno.

Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo Via Ur Stradón in direzione di Cademario, quando, stando ai primi elementi forniti dalle forze dell'ordine in una nota, nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo della vettura, uscendo dalla carreggiata.

A seguito dell'urto, il conducente è stato sbalzato dal veicolo, che ha terminato la propria corsa nel bosco, a una trentina di metri dalla strada.

I soccorritori della Croce Verde di Lugano non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane conducente.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Per consentire le operazioni di soccorso, a cui hanno partecipato gli agenti della Polizia cantonale e quelli della Malcantone Ovest, i pompieri di Lugano e di Novaggio, la strada è stata chiusa al traffico e la circolazione è stata deviata.

È stata aperta un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica del dramma.