Sbalzato dal veicolo
Esce di strada ad Aranno, muore 18enne del Luganese
Immagine illustrativa.
KEYSTONE
Un diciottenne domiciliato nel Luganese ha perso la vita dopo essere uscito di strada ad Aranno.
Incidente mortale lunedì sera, poco dopo le 22 e 30, ad Aranno.
Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo Via Ur Stradón in direzione di Cademario, quando, stando ai primi elementi forniti dalle forze dell'ordine in una nota, nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo della vettura, uscendo dalla carreggiata.
A seguito dell'urto, il conducente è stato sbalzato dal veicolo, che ha terminato la propria corsa nel bosco, a una trentina di metri dalla strada.
I soccorritori della Croce Verde di Lugano non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane conducente.
Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.
Per consentire le operazioni di soccorso, a cui hanno partecipato gli agenti della Polizia cantonale e quelli della Malcantone Ovest, i pompieri di Lugano e di Novaggio, la strada è stata chiusa al traffico e la circolazione è stata deviata.
È stata aperta un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica del dramma.