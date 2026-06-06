15, a Canobbio. Secondo quanto ha riferito la polizia cantonale, un automobilista stava percorrendo la Via Tesserete in direzione della Capriasca. Stando a una prima ricostruzione, imboccando una curva a sinistra ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada e poi è finita in una scarpata, a circa cento metri dalla strada. Oltre alla polizia cantonale e a quelle di Lugano e Ceresio Nord, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno constatato il decesso del guidatore a causa delle ferite riportate. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.