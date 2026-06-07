Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 58enne portoghese, domiciliato nel Locarnese, circolava in sella a una bicicletta in direzione di Gordola quando, nell'affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e finendo nella scarpata sottostante, in una zona impervia.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, i Pompieri di Locarno nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della Rega che, dopo aver prestato le prime cure e recuperato l'uomo, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 58enne ha riportato serie ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada cantonale è stata temporaneamente chiusa al traffico.