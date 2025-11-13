  1. Clienti privati
Difesa L'esercito svizzero: «Le partenze anticipate creano carenze di personale»

SDA

13.11.2025 - 11:10

Le partenze anticipate verso il servizio civile potrebbero creare una carenza di personale nell'esercito (foto d'archivio).
Le partenze anticipate verso il servizio civile potrebbero creare una carenza di personale nell'esercito (foto d'archivio).
Keystone

Nei prossimi anni le partenze anticipate avranno un impatto sull'effettivo dell'esercito e non sarà possibile garantire un apporto di personale sufficiente per i corsi di ripetizione. È quanto comunica oggi l'Aggruppamento Difesa.

Keystone-SDA

13.11.2025, 11:10

13.11.2025, 11:14

Lo scorso primo marzo l'effettivo di militari era di 146'718 unità. Rispetto al 2024 si tratta di un calo di 256 unità. La quota di donne incorporate è leggermente aumentata all'1,7%.

Per garantire le 99'101 posizioni necessarie per l'adempimento dei compiti dell'esercito, il cosiddetto «effettivo regolamentare», è necessario un effettivo di circa 140'000 militari incorporati ("effettivo reale"), viene spiegato nella nota.

In futuro, si stima che a causa delle partenze anticipate – con più della metà di queste che sono passaggi al servizio civile – l'esercito perderà ogni anno oltre 11'000 militari, con un effettivo che scenderà a 125'000 entro il 2029.

Per ridurre i problemi riscontrati nell'ambito dell'apporto di personale, l'esercito ha già adottato diverse misure nei settori della comunicazione, del reclutamento, della fidelizzazione e della consulenza, realizzando quanto proposto in due rapporti del 2021 e del 2022.

Le Camere federali hanno recentemente deciso di rendere più difficile il passaggio al servizio civile. Presumibilmente il popolo si dovrà esprimere sul tema, poiché diverse organizzazioni e associazioni hanno già annunciato un referendum.

