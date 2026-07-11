Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale forniscono nuovi dettagli su quanto avvenuto ieri, venerdì, a Leontica. Le ricerche avviate tra le macerie dell'esplosione avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi e resti umani.

Poco dopo le 19.00 è giunta alla Centrale comune d'allarme (CECAL) una segnalazione: si trattava di colpi d'arma da fuoco che provenivano da un'abitazione a Leontica.

Gli agenti della polizia cantonale sono intervenuti e si sono trovati coinvolti in un'esplosione avvenuta all'interno dell'edificio. Tre di loro sono stati feriti in modo giudicato non grave.

In seguito è divampato un incendio, che ha distrutto l'abitazione. L'esatta dinamica di quanto accaduto verrà stabilita da un'inchiesta.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, i pompieri di Acquarossa e Biasca, che hanno domato le fiamme, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde di Bellinzona, del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), della Croce Verde di Lugano e della REGA.

Ritrovati resti umani tra le macerie

Per precauzione quattro persone sono state sfollate dalle abitazioni vicine.

Durante la notte sono state avviate delle ricerche tra le macerie. Queste hanno portato al ritrovamento di esplosivi e di resti umani. Gli accertamenti per stabilire l'identità della persona sono in corso.