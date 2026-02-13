Come riporta, tra gli altri, la RSI, oggi, venerdì, sera si è verificata un'esplosione in una casa a Leontica in Valle di Blenio. L'abitazione sarebbe avvolta dalle fiamme. Cinque agenti di polizia sarebbero rimasti leggermente feriti.

L'accaduto è stato confermato alla radiotelevisione dal municipale Lucio Tironi, responsabile della sicurezza pubblica di Acquarossa.

Anche la sindaca Michela Gardenghi è stata informata del fatto, ma contattata dalla RSI ha detto di non poter aggiungere altro: «Mi sto recando sul posto».

Come detto, nell'esplosione sarebbero rimasti feriti cinque poliziotti, ma a quanto apprende l'emittente di Comano sembra non in modo grave.

Dei testimoni hanno raccontato di aver sentito un forte colpo verso le 19:40, e dopo un forte odore di bruciato. Un'altra testimonianza riferisce della presenza sul posto di agenti armati.

Intanto le autorità hanno sbarrato la strada per Leontica. E sul posto sono giunti, come scrive «Tio», Pompieri di Biasca e Olivone, diverse pattuglie di polizia e ambulanze di Tre Valli Soccorso, Croce Verde di Bellinzona e del SALVA di Locarno sono giunti sul posto.

È intervenuto anche un elicottero della Rega. E la centrale di soccorso 144 ha attivato il dispositivo per evento straordinario.

Infine secondo informazioni di «Tio», per ora non confermate, non si esclude il coinvolgimento dell'uomo ricercato per l'omicidio della donna morta a Faido per un colpo d'arma da fuoco.

Avvolta dalle fiamme sarebbe la casa di famiglia dell'uomo, ex marito della donna e originario proprio di Leontica.