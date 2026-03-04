I vincitori sono loro. Keystone

«Siamo estremamente felici per la vittoria»: è la reazione di Fabienne Kilchör e Sébastien Fasel, i grafici dell'azienda losannese Emphase che hanno realizzato il bozzetto vincitore per la nuova serie di banconote della Banca nazionale svizzera (BNS).

Keystone-SDA SDA

Il concorso li ha impegnati «giorno e notte» durante tutto lo scorso anno, hanno spiegato nella conferenza stampa di presentazione della organizzata dalla BNS a Zurigo. È al momento ancora difficile immaginare di aver progettato qualcosa che un giorno sarà nelle mani di tutta la popolazione elvetica, sottolineano.

Nonostante la tendenza verso i pagamenti digitali, la Banca nazionale continua a ritenere necessaria una nuova serie di caratamoneta: il contante gode ancora di grande popolarità in Svizzera, ha affermato il vicepresidente della direzione Antoine Martin. A suo avviso è quindi importante e giusto che la BNS continui a investire in tale settore.

Un altro fattore decisivo è la sicurezza, poiché le banconote con una durata di circolazione lunga diventano sempre più vulnerabili alla contraffazione, ha aggiunto il manager. La nuova serie sarà dotata di nuove caratteristiche per prevenire le frodi: l'istituto non ha però voluto fornire dettagli al riguardo.

Resta anche il mille

Rimarrà invece invariato il taglio delle banconote. Anche il pezzo da 1000 franchi, spesso criticato perché potenzialmente utilizzabile per il riciclaggio di denaro, continuerà ad esistere.

«I dati dimostrano che la banconota da 1000 franchi continua ad essere molto utilizzata, da un lato come investimento, ma anche come mezzo di pagamento», ha affermato Sébastien Kraenzlin, membro supplente della direzione generale.

Durante l'incontro con i giornalisti la BNS ha ribadito che il design definitivo della decima serie di banconote potrebbe differire notevolmente dal progetto vincitore: la scelta finale spetta al consiglio di banca (organo analogo a un consiglio di amministrazione).

«Siamo lieti di collaborare», ha detto a questo proposito Fasel. La nuova serie di banconote dovrebbe essere lanciata non prima dell'inizio degli anni 2030.