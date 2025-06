L'edificio principale del Politecnico federale di Zurigo (ETH). (foto d'archivio) sda

Le università svizzere ancora una volta hanno leggermente perso terreno nel confronto internazionale. Nella relativa classifica annuale, i peggioramenti delle alte scuole elvetiche sono lievemente più marcati dei miglioramenti. Tre università svizzere si piazzano comunque tra le 100 migliori al mondo.

Keystone-SDA SDA

Il Politecnico federale di Zurigo (ETH) è risultato ancora una volta la migliore università dell'Europa continentale, indica oggi un'analisi di Quacquarelli Symonds (QS, società di consulenza e ricerca educativa specializzata nell'analisi del settore dell'istruzione superiore). È al settimo posto nella classifica internazionale delle università più consultata al mondo, come l'anno precedente. L'analisi considera 1500 alte scuole.

Il Politecnico federale di Losanna (EPFL) è 22esimo nella graduatoria e l'università di Zurigo (UZH) 100esima. Entrambe le scuole fanno segnare un miglioramento rispetto allo scorso anno: l'EPFL di quattro posizioni e l'UZH di nove.

In totale sono state valutate dieci università svizzere. Due hanno mantenuto la stessa posizione del 2024, tre sono progredite e cinque hanno registrato un calo.

Oltre all'EPFL e all'UZH, anche l'università di Losanna è salita in classifica, al 212 rango, guadagnando dodici posizioni.

L'università di Ginevra rimane al 155esimo posto. Quelle di Basilea (158esima), di Berna (184esima), di Friburgo (642esima) e della Svizzera Italiana (473esima) sono scese nella classifica.

La «top ten»

Nella «top ten» non ci sono nuovi istituti, ma solo qualche cambio di posizione: i primi due posti rimangono invariati rispetto alla precedente classifica trovando in testa, per il quattordicesimo anno di fila, il Massachussets Institute of Technology (MIT) di Boston (USA).

Al secondo posto, l'Imperial College di Londra, mentre al terzo, con un salto di tre posizioni, si piazza l'università di Stanford (California, USA).

Perdono un gradino ciascuno invece gli atenei di Oxford (GB), Harvard (a Cambridge, Massachusetts) e Cambridge (GB), rispettivamente in quarta, quinta e sesta posizione.

L'ETH è seguito dall'università nazionale di Singapore (NUS, ottava), lo University College di Londra (nono) e Caltech, l'istituto di tecnologia della California (decimo).