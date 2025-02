La tecnologia può aiutare nelle verifiche della statica dei ponti ferroviari. (Immagine d'archivio). Keystone

Ricercatori di Zurigo sono in grado di verificare la statica di ponti ferroviari grazie a un nuovo modello di intelligenza artificiale (IA) appositamente sviluppato.

Keystone-SDA, ceel, ats SDA

Lo strumento permette di fissare delle priorità per i controlli da effettuare, si legge in un comunicato odierno del Politecnico federale di Zurigo (ETH). La tecnologia permette in effetti di capire quali ponti necessitano di un intervento.

I ponti ferroviari in cemento armato sono numerosi su suolo elvetico, ha sottolineato l'ETH. «Anche in Svizzera una parte considerevole delle infrastrutture si avvicina alla fine della durata prevista di utilizzo e va quindi verificata ed eventualmente rafforzata», ha detto Sophia Kuhn, sviluppatrice del modello di IA, citata nella nota.

La macchina impara

I ricercatori hanno sviluppato il programma in collaborazione con le FFS. Il sistema consiste in una rete neuronale artificiale, ovvero un algoritmo che, come un cervello, impara dai dati forniti. L'apprendimento avviene con una enorme banca dati di informazioni sui ponti esistenti.

Un grande vantaggio del programma è che non si limita a dire se un ponte è stabile, ma mette in evidenza anche quanto la sua stima è affidabile.