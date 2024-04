Il canton Zurigo ha deciso di investire nel calcio femminile. Keystone

Il Canton Zurigo vuole investire 1,5 milioni per progetti nell'ambito del calcio femminile. Sulla scia degli europei 2025 lo scopo è quello di dare un importante impulso al settore.

SDA

Proprio in tale contesto l'associazione zurighese di calcio femminile riceve un finanziamento per le sezioni giovanili, ha detto oggi ai media a Zurigo-Höngg il responsabile del Dipartimento dello sport e presidente del Consiglio di Stato Mario Fehr (senza partito).

Allo stadio Letzigrund di Zurigo si volgeranno cinque incontri degli europei femminili. Fehr si aspetta «una festa di quattro settimane per la popolazione». Durante l'importante evento sportivo vi saranno anche varie attività e manifestazioni accessorie.

In totale il Gran consiglio ha approvato l'utilizzo di 3,5 milioni di franchi – prelevati da un apposito fondo – per il sostegno in vista degli europei. I restati due milioni vanno alla Città di Zurigo.

paja, ats