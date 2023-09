La "senatrice" Eva Herzog (PS/BS) non si ricandida al Consiglio federale (foto d'archivio). KEYSTONE

La «senatrice» basilese (PS) Eva Herzog, in corsa lo scorso dicembre per la successione di Simonetta Sommaruga, ha deciso di non ricandidarsi per un posto in Consiglio federale. Lo ha dichiarato la stessa consigliera agli Stati oggi, mercoledì, sul social X.

«Rinuncio alla mia candidatura al Consiglio federale e mi auguro che l'Assemblea elegga al Governo una personalità progressista e operosa», si legge sul profilo X di Eva Herzog.

La socialista basilese si era candidata per la seconda volta l'anno scorso per un posto all'esecutivo, ma l'Assemblea federale aveva poi eletto in Governo Elisabeth Baume-Schneider.

Finora, tre politici del PS hanno dichiarato la propria candidatura: il consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch e i consiglieri nazionali Matthias Aebischer (BE) e Mustafa Atici (BS).

daoe, ats