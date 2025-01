Il consigliere federale Ignazio Cassis Keystone

I presidenti del PLR, Thierry Burkart, e del Centro, Gerhard Pfister, restano cauti sulla possibilità che Ignazio Cassis si dimetta dal Consiglio federale. La questione è stata sollevata in seguito all'annuncio della partenza di Viola Amherd.

Keystone-SDA, hl, ats SDA

Interrogato dal programma «Heute Morgen» della radio SRF sulle possibili dimissioni del consigliere federale ticinese, il presidente del PLR Thierry Burkart ha dichiarato: «Sarebbe indecente per me, in quanto presidente del partito, esercitare ora pressioni su un membro del Consiglio federale».

A suo avviso, le dimissioni di un consigliere federale sono una questione che riguarda il singolo interessato.

Nella stessa trasmissione, il presidente del Centro Gerhard Pfister ha commentato: «Faremmo bene a lasciare che siano i consiglieri federali stessi a decidere se dimettersi o meno». E ha aggiunto di non rilevare alcun segno di stanchezza da parte del capo della diplomazia svizzera.

Ieri Viola Amherd ha annunciato che si dimetterà dal Consiglio federale alla fine di marzo. Il suo successore sarà nominato durante la sessione primaverile di marzo.

Se Ignazio Cassis decidesse di dimettersi prima di tale data, l'elezione del suo sostituto avverrà lo stesso giorno, ma prima di quella del successore di Viola Amherd, visto che il ticinese è rimasto in governo più a lungo.

Secondo alcuni commentatori questo potrebbe consentire al PLR di assicurarsi il secondo seggio in Consiglio federale.