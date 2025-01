Se si pianificano le vacanze in modo adeguato, si può evitare la folla di turisti all'aeroporto. Keystone

Chi viaggia durante i convenzionali periodi delle vacanze deve essere preparato a trovarsi in coda con molte persone. Ma non deve essere per forza così: è infatti possibile sapere quando tutti gli alunni della Svizzera sono in classe e quindi le famiglie restano a casa.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera le vacanze scolastiche sono stabilite dai Cantoni e dai Comuni e variano di conseguenza.

Per evitare di viaggiare in contemporanea con le masse, un viaggio al di fuori delle vacanze scolastiche è una buona idea.

Tuttavia, le fasce temporali adatte sono poche. Ecco una panoramica per sapere esattamente quando è possibile concedersi una vacanza rilassante. Mostra di più

Aeroporti sovraffollati, strade congestionate: viaggiare verso la destinazione dei vostri sogni durante le vacanze può diventare rapidamente una prova di pazienza. Soprattutto durante le vacanze scolastiche o i giorni festivi, si sa che c'è molta gente in movimento.

Tuttavia, se non avete figli in età scolastica, potete dare prova di flessibilità. In alcune settimane dell'anno, infatti, nessun Cantone ha previsto delle vacanze scolastiche.

Leggete la panoramica per scoprire come ottimizzare la pianificazione delle vostre ferie.

Viaggio rilassato all'inizio dell'anno

Se non volete condividere le piste con gli studenti di sci, è meglio viaggiare in montagna nelle prime settimane di gennaio. Keystone

Il periodo natalizio è stato particolarmente stressante? Allora l'inizio dell'anno offre l'occasione perfetta per una vacanza senza stress. Dal 7 gennaio tutti gli alunni della Svizzera sono tornati in classe.

Le prossime vacanze scolastiche nel nostro Paese inizieranno solo il 24 gennaio. Durante questo periodo, il numero di scuole di sci sulle piste sarà probabilmente limitato.

Le vacanze sportive iniziano il 25 gennaio nei Cantoni di Sciaffusa, Turgovia e Glarona. Anche gli alunni di alcuni comuni argoviesi avranno le ferie da quel momento in poi. Tuttavia, l'attività si intensifica solo a metà febbraio, quando le aule nella maggior parte dei grandi cantoni rimangono vuote.

Seconda metà di marzo tranquilla

Se volete conservare il primo viaggio dell'anno per più in là nel tempo, dovreste segnare in agenda la seconda metà di marzo.

Le vacanze sportive terminano il 17 marzo in tutti i Cantoni. Le possibilità di una vacanza senza stress sono particolarmente buone fino al 4 aprile. Il giorno successivo, nei primi cantoni iniziano le vacanze primaverili e con esse la corsa alle mete turistiche più gettonate.

Breve finestra prima dell'Ascensione

Nel fine settimana dell'Ascensione, il traffico davanti alla galleria stradale del Gottardo si blocca di solito per diversi chilometri. Keystone

È noto che la densità di giorni festivi è particolarmente elevata in primavera. Inoltre, le vacanze di quella stagione si estendono per diverse settimane in tutti i Cantoni.

La situazione diventa più tranquilla solo il 17 maggio, quando tutti gli scolari tornano a scuola, ad eccezione delle regioni turistiche di montagna, Tuttavia, la finestra temporale ottimale è breve: quest'anno l'Ascensione cade il 29 maggio, un fine settimana tradizionalmente molto popolare per i viaggiatori.

La settimana d'oro di giugno

Dopo l'Ascensione, prima della Pentecoste. È quindi consigliabile aspettare il 10 giugno per pianificare le vacanze. Da quel momento fino al 18 giugno, c'è una calma nazionale prima della grande tempesta delle vacanze estive.

Se perdete questa fascia temporale, dovrete prepararvi a un traffico intenso nei mesi successivi. Le vacanze estive iniziano nei primi Cantoni e le masse saranno in strada al più tardi dal 28 giugno.

La calma dopo le vacanze estive

A settembre, la coda al banco del check-in dell'aeroporto di Zurigo sarà probabilmente molto più breve rispetto alle settimane di vacanza estive (foto dal 13 luglio 2024). Keystone

Nei mesi estivi è quasi impossibile evitare la folla di turisti. Settembre, invece, darà sollievo: le lezioni riprenderanno in tutti i cantoni tra il 1° al 19 del mese. In questo periodo, anche la situazione negli aeroporti dovrebbe calmarsi e i viaggi dovrebbero essere più o meno tranquilli.

Tuttavia, il 15 settembre si svolgerà a Zurigo la gara di tiro a segno Knabenschiessen. Molti abitanti del cantone più popoloso utilizzano il fine settimana lungo per una breve vacanza.

La pace e la tranquillità finiranno definitivamente il 20 settembre, quando a Berna inizieranno le vacanze autunnali.

Tirate un sospiro di sollievo nel tardo autunno

Se siete parsimoniosi con i giorni di vacanza e ne avete ancora abbastanza in autunno inoltrato, dovreste prendere in considerazione un viaggio a fine ottobre.

Oltre al fatto che tra il 27 e il 31 non ci sono vacanze scolastiche, l'alta stagione è finita nella maggior parte delle destinazioni turistiche. Una pausa in questo periodo, quindi, non fa bene solo alla vostra tranquillità, ma anche al vostro portafoglio.

In seguito gli alunni di Uri e di alcune parti del Canton Grigioni non vanno a scuola, ma non per molto: dal 10 novembre al 19 dicembre, tutti gli allievi sono in classe in tutta la Svizzera.

Se volete rilassarvi prima che lo stress dell'Avvento ricominci a farsi sentire, questa è la vostra occasione.