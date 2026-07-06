Ticino
Ex agente torna in carcere: spuntano nuovi sospetti
Nuovi indizi contro l'ex poliziotto: revocata la libertà provvisoria.
Keystone
L'ex agente di un corpo di polizia comunale del Locarnese è tornato in carcere poche settimane dopo la scarcerazione. Secondo il Corriere del Ticino, sarebbero emersi nuovi indizi legati a presunti reati ai danni di minorenni.
È durata poco la libertà provvisoria dell'ex agente di un corpo di polizia comunale del Locarnese, già sotto inchiesta con l'accusa di atti sessuali con fanciulli. Come riferisce il «Corriere del Ticino», l'uomo è stato nuovamente arrestato dopo la comparsa di nuovi elementi investigativi.
L'ex poliziotto era stato rimesso in libertà all'inizio di maggio dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, che aveva sostituito la detenzione preventiva con altre misure cautelari.
Secondo il quotidiano ticinese, nel frattempo gli inquirenti avrebbero raccolto nuovi indizi relativi ad altri presunti episodi, anch'essi riconducibili a comportamenti inappropriati nei confronti di minorenni.
Sempre stando al «Corriere», si tratterebbe tuttavia di fatti meno gravi rispetto a quelli che avevano portato al primo arresto, avvenuto circa un anno fa.