A novembre i giovani discutono del loro futuro al Parlamento federale, ma anche la fine della vita è un tema della Sessione dei giovani 2025. La presenza di Exit e Dignitas come sponsor divide l'Assemblea federale.

L'elenco degli sponsor comprende nomi che non ci si aspetterebbe di vedere: Dignitas ed Exit, entrambe organizzazioni che si occupano di eutanasia.

La reazione dei politici alla presenza di queste organizzazioni a Palazzo federale è stata contrastante.

Gli organizzatori sottolineano la rilevanza e la maturità dei giovani nel trattare temi delicati come il suicidio assistito. Mostra di più

Una volta all'anno, il Parlamento federale appartiene esclusivamente ai giovani: dal 6 al 9 novembre 200 giovani provenienti da tutta la Svizzera si riuniscono a Berna per la Sessione federale dei giovani e si calano nei panni dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati per discutere le loro preoccupazioni e formulare richieste politiche.

L'evento politico è organizzato dai giovani volontari della Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG). Questi possono contare sul sostegno di numerosi sponsor, tra cui diverse autorità federali come l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) e la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM)

Tra i principali sponsor elencati sul sito web ci sono due associazioni che altrimenti sono raramente associate ai giovani: le due organizzazioni per l'eutanasia Exit e Dignitas.

I giovani scelgono i loro temi

Ma uno sguardo alla lista dei temi di quest'anno chiarisce il perché: oltre ai soliti argomenti politici come le pari opportunità, la libera circolazione delle persone e la neutralità, sono all'ordine del giorno anche dibattiti sul suicidio assistito.

«Da decenni Exit si batte per la responsabilità personale nell'ultima fase della vita», pubblicizza l'associazione sul proprio sito web, un tema che presumibilmente non è in cima alla lista delle priorità dei giovani.

Aina Waeber, responsabile della comunicazione della FSAG, spiega: «La selezione dei temi per la sessione giovani viene fatta dai giovani stessi». Di conseguenza, sembra che i giovani vogliano approfondire l'argomento anche a causa della maggiore copertura mediatica.

«Realistico» o «improprio»?

Le attività di sponsorizzazione hanno suscitato reazioni contrastanti nell'Assemblea federale. «Mi oppongo coerentemente», afferma Christian Lohr, consigliere nazionale del Centro di Turgovia. «Non credo che la Sessione dei giovani debba essere usata impropriamente per presentare organizzazioni che praticano l'eutanasia».

Lohr è particolarmente critico nei confronti delle preoccupazioni etiche: «Soprattutto ai giovani dovrebbero essere mostrate le prospettive di vita e dovrebbero essere sostenuti nel dare forma ai loro desideri e alle loro idee».

Vroni Thalmann-Bieri, consigliera nazionale dell'UDC di Lucerna, è di parere diverso. Ritiene che il patrocinio di Dignitas e di Exit sia giustificabile e persino sensato: «Penso che sia realistico. Può anche fornire materiale per la discussione. Dopo tutto, questo è lo scopo della sessione giovanile».

La presenza di Exit e Dignitas non è quindi problematica: «Non vedo alcun potenziale di conflitto qui, ma piuttosto una buona lezione di vita. La morte fa parte della vita fin dalla nascita».

Non ci si sottrae alle difficili questioni etiche

La FSAG difende la scelta dei partner: «Lo scopo della Sessione dei giovani è sostenere la partecipazione dei giovani», afferma Waeber. Questo include anche argomenti che implicano difficili questioni etiche.

«Sappiamo da molti anni di esperienza che i giovani sono perfettamente in grado di condurre tali discussioni in modo professionale e analitico, di solito meno polemico del Parlamento e senza interessi personali nascosti».

Il dibattito sociale sul suicidio assistito si trova tra i poli della libertà individuale e della responsabilità collettiva. A novembre si saprà cosa ne pensano i giovani.