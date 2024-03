F/A-18C/D Hornet presso l'aeroporto militare di Dübendorf Keystone

Il termine della durata di utilizzazione degli aerei da combattimento F/A-18 è ora fissato per la fine del 2027, e non più per la fine del 2025 come preventivato inizialmente.

Lo comunica oggi il Dipartimento federale della difesa (DDPS), precisando che i lavori alla struttura dei caccia, piuttosto impegnativi dal punto di vista tecnico, e le consegne del materiale di ricambio si stanno protraendo più a lungo del previsto.

Gli F/A-18C/D, in servizio dal 1997, dovranno rimanere in dotazione fino agli anni 2030. Dopodiché, verranno sostituiti dai nuovi aerei da combattimento F-35A.

Per garantire che non ci siano lacune nella protezione e nella difesa dello spazio aereo fino a quando non entreranno in servizio i nuovi caccia, la durata di utilizzazione dei 30 velivoli verrà prolungata, viene precisato nella nota.

Lavori si protraggono più del previsto

Gran parte dei lavori di manutenzione è già conclusa. Tra questi figurano l'introduzione di sistemi modernizzati per la comunicazione, la navigazione e l'identificazione, l'aggiornamento del software degli aerei, il rinnovamento del simulatore di volo e l'adeguamento dei sistemi di pianificazione delle missioni.

Al contrario, i lavori di verifica e risanamento della struttura degli aerei stanno richiedendo più tempo di quanto previsto inizialmente.

La RUAG SA, mandataria principale, ha spiegato che le cause di tale situazione vanno ricondotte al fatto che i lavori sono più complessi del previsto. Inoltre, l'invecchiamento degli aerei fa aumentare anche l'impegno necessario per la manutenzione, sottolinea ancora il DDPS.

Il progetto comprende anche un pacchetto logistico per supportare l'operatività degli aerei fino agli anni 2030. Esso prevede l'acquisto di vari materiali di ricambio e il mantenimento dell'infrastruttura di supporto necessaria per la manutenzione.

A causa di termini di consegna che in alcuni casi sono molto lunghi, le distribuzioni dei materiali continueranno fino alla fine del 2027.

Parte lavori solo su metà della flotta

Per le ragioni summenzionate, una parte dei lavori residui sulla struttura degli aerei verrà eseguita solo su 15 dei 30 velivoli esistenti.

Secondo la pianificazione attuale del DDPS, questi interventi verranno completati nella prima metà del 2026, mentre l'altra metà degli aerei verrà sottoposta a ispezioni supplementari nell'ambito della manutenzione periodica.

In tal modo si raggiungerà un'operatività di massimo 6'000 ore di volo per ciascun aereo durante la durata di utilizzazione residua per l'intera flotta. Non è dunque in discussione l'utilità dei lavori fino alla sostituzione della flotta con l'F-35A.

Il progetto viene realizzato nell'ambito del budget autorizzato, conclude la nota.

mp, ats