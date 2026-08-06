Lo ha comunicato la direzione del PS Ticino, che in una nota diffusa mercoledì sera definisce la scelta «giusta» dopo il caso dell'eccesso di velocità che lo ha coinvolto. Il partito ha però ribadito la fiducia nei confronti dell'attuale copresidente socialista.

Dopo il caso dell'eccesso di velocità che lo ha coinvolto, Fabrizio Sirica ha ritirato la propria disponibilità a candidarsi al Consiglio di Stato ticinese.

Lo ha comunicato mercoledì sera la direzione del PS Ticino, definendo «giusta» la decisione annunciata dallo stesso Sirica domenica sera alla Commissione CERCA a seguito del caso dell'eccesso di velocità che lo ha coinvolto.

La direzione socialista riconosce, nel comunica stampa, la gravità dell'accaduto. «Negli ultimi giorni il nostro partito è stato confrontato con una situazione difficile. Fabrizio Sirica ha commesso una grave violazione del codice della strada: un errore serio, che lui stesso ha riconosciuto e comunicato con trasparenza».

Il partito sottolinea inoltre che «la giustizia farà il suo corso» e che Sirica sarà chiamato ad assumersi le conseguenze del proprio gesto.

Ripercussioni politiche della vicenda

Nel corso della riunione della direzione, il PS ha valutato anche le ripercussioni politiche della vicenda.

Pur esprimendo vicinanza personale a Sirica, il partito afferma di non voler minimizzare quanto accaduto, evidenziando come l'episodio rischi di alimentare sentimenti antipolitici e di incidere sulla fiducia nelle istituzioni, oltre a mettere alla prova la credibilità del Partito Socialista.

Nella nota viene ricordato anche l'impegno del PS a favore della sicurezza stradale. Il partito ribadisce di aver sempre sostenuto con convinzione politiche come Via Sicura, ritenute determinanti nel ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade.

Sostegno a Sirica nel ruolo di copresidente

Diversa, invece, la valutazione sul ruolo di Sirica alla guida del partito e in Gran Consiglio.

La direzione conferma infatti il proprio sostegno al copresidente, ritenendo che debba proseguire il suo mandato: «Riteniamo che la sua permanenza alla copresidenza sia coerente con quella in Gran Consiglio», si legge nella nota, che conclude affidando il giudizio finale agli elettori: «Saranno infatti le elettrici e gli elettori, pienamente informati, a decidere il prossimo aprile se ritenerlo ancora meritevole della loro fiducia».