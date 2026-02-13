Un uomo è stato arrestato a San Vittore mentre stava per ritirare 20'000 franchi sottratti con la truffa del falso poliziotto. Decisiva la denuncia preventiva della vittima, che ha permesso alla polizia di organizzare un intervento e fermare il presunto corriere.

Un presunto corriere del denaro è stato arrestato alla fine di giugno a San Vittore durante un'operazione della polizia. Il 50enne, cittadino rumeno, stava per entrare in possesso di 20'000 franchi che un 82enne era stato convinto a prelevare attraverso la truffa del «falso poliziotto».

L'anziano, dopo essere stato contattato dai truffatori, ha però intuito che qualcosa non andava e si è rivolto alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno quindi organizzato la consegna del denaro e sono intervenuti al momento dello scambio, arrestando il sospettato.

La Polizia cantonale richiama infine l'attenzione su questo genere di raggiri e invita la popolazione a diffidare di chiunque chieda di prelevare, consegnare o depositare somme di denaro in contanti.