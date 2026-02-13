Un corriere di denaro è stato arrestato a fine giugno a San Vittore, mentre stava per ritirare 20’000 franchi estorti a un anziano tramite una truffa del «falso poliziotto». L’82enne era stato contattato e indotto a ritirare la somma, ma in seguito si era recato in polizia. Gli agenti, al momento della consegna, hanno così fermato un 50enne rumeno. La polizia cantonale coglie l’occasione per ricordare come tutelarsi da questi tentativi di truffa. In particolare invita a diffidare di chi chiede di ritirare, consegnare o depositare somme in contanti.