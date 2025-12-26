Fate attenzione se trovate questa e-mail nella vostra casella di posta elettronica

Nuova truffaFate attenzione se trovate questa e-mail nella vostra casella di posta elettronica
Dominik Müller
26.12.2025
E-mail fraudolente a nome dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) promettono un presunto rimborso dell'IVA svizzera. Gli autori utilizzano questa truffa per ottenere i dati personali e i dettagli della carta di credito dei destinatari.
Nelle loro e-mail, gli autori fingono di essere Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e informano numerose persone di una presunta richiesta di rimborso.
Secondo il messaggio, c'è la possibilità che un acquisto recente possa beneficiare di un rimborso IVA di diverse centinaia di franchi.
I destinatari vengono reindirizzati a un sito web tramite un link per verificare una presunta richiesta di rimborso. A prima vista, il sito sembra affidabile, poiché è stato progettato secondo il corporate design della Confederazione.
Tra l'altro, l'intestazione ufficiale e lo stemma nello scudo triangolare sono utilizzati impropriamente. Lo scopo è simulare un sito web autentico e ingannare la fiducia dei destinatari.