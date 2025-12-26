  1. Clienti privati
Nuova truffa Fate attenzione se trovate questa e-mail nella vostra casella di posta elettronica

Dominik Müller

26.12.2025

Non è così facile riavere i propri soldi dalla dogana.
Gemini @blue News

E-mail fraudolente a nome dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) promettono un presunto rimborso dell'IVA svizzera. Gli autori utilizzano questa truffa per ottenere i dati personali e i dettagli della carta di credito dei destinatari.

Martin Abgottspon

26.12.2025, 07:00

Nelle loro e-mail, gli autori fingono di essere Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e informano numerose persone di una presunta richiesta di rimborso.

Secondo il messaggio, c'è la possibilità che un acquisto recente possa beneficiare di un rimborso IVA di diverse centinaia di franchi.

Una schermata dell'e-mail fraudolenta.
BAZG

I destinatari vengono reindirizzati a un sito web tramite un link per verificare una presunta richiesta di rimborso. A prima vista, il sito sembra affidabile, poiché è stato progettato secondo il corporate design della Confederazione.

Tra l'altro, l'intestazione ufficiale e lo stemma nello scudo triangolare sono utilizzati impropriamente. Lo scopo è simulare un sito web autentico e ingannare la fiducia dei destinatari.

Attenzione!. Questo sito web per le vignette autostradali è un inganno: ecco come riconoscere la truffa

Attenzione!Questo sito web per le vignette autostradali è un inganno: ecco come riconoscere la truffa

Alle vittime viene poi chiesto di inserire i propri dati personali e quelli della carta di credito. Una volta fatto ciò, i criminali possono usare queste informazioni per transazioni non autorizzate.

Inoltre, viene richiesto un codice di verifica a sei cifre, che viene utilizzato per aggirare meccanismi di sicurezza come l'autenticazione a due fattori.

Ecco come si presenta il sito web falso.
BAZG

Cosa fare?

  • Inoltrare le e-mail di potenziali frodi a Cybercrimepolice.ch.
  • Ignorate l'e-mail e cancellatela o spostatela nella cartella della posta indesiderata o dello spam.
  • Non seguite mai i link contenuti in e-mail, messaggi di testo, ecc. o di altri siti web, perché potrebbero essere stati alterati visivamente.
  • Non rivelate mai dati sensibili su di voi se prima non avete effettuato controlli approfonditi.
  • In caso di dubbio, è consigliabile informarsi direttamente presso l'azienda in questione per chiarire se l'e-mail è legittima.
Ho già comunicato i miei dati

  • Informate immediatamente il vostro istituto finanziario e fate bloccare le carte bancarie/di debito coinvolte.
  • Rivolgetevi telefonicamente la Polizia cantonale e denunciate il reato.
