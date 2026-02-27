Il Governo grigionese ha ripartito i dipartimenti per il periodo 2027-2030. Valerie Favre Accola (UDC) subentra a Jon Domenic Parolini (Centro) alla guida del Dipartimento educazione, cultura e protezione dell'ambiente. Parolini non si e' ricandidato dopo quattro legislature per raggiunti limiti di mandato. Favre Accola avra' come sostituto Marcus Caduff. Per il resto il Governo conferma la continuita' nelle altre direzioni. Caduff mantiene economia pubblica e socialita', Peter Peyer giustizia, sicurezza e sanita', Martin Buehler finanze e comuni, Carmelia Maissen infrastrutture, energia e mobilita'.