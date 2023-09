Gli elettori avranno una vasta scelta di candidati alle prossime elezioni federali per il Consiglio nazionale. Keystone

Il numero di candidati alle elezioni per il Consiglio nazionale del prossimo 22 ottobre ha raggiunto un nuovo record, l'età media è la più elevata da 30 anni a questa parte, mentre la quota di donne sulle liste è stabile, stando alle cifre pubblicate oggi dall'UST.

Quasi 5910 candidati si presentano per uno dei 200 seggi alla Camera del popolo nei venti cantoni in cui si vota con il sistema proporzionale, ovvero il 27% in più rispetto al 2019, indica in una nota odierna l'Ufficio federale di statistica (UST).

Tra di essi figurano il 40,8% di donne, a fronte di un 40,3% quattro anni or sono (e del 32,5% nel 1991).

Sorprende invece il fatto che l'età media dei pretendenti a un seggio sia la più elevata dal 1991, ovvero 43,6 anni, contro 41,75 nel 2019 e 40,59 nel 2015. In lizza ci saranno dieci candidati di 18 anni.

Nel complesso, le candidature più giovani si trovano a sinistra e tra i Verdi. Lo stesso vale per le donne, precisa ancora l'UST.

A livello di partiti, l'Alleanza del Centro e i Verdi liberali presentano il numero maggiore di candidati, rispettivamente 1'099 e 839. Cumulati essi rappresentano circa un terzo delle candidature complessive per la Camera del popolo.

