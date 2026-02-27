Giovedi' alle 20 la polizia cantonale grigionese ha fermato a Susch un furgone con alla guida una cittadina tedesca di 29 anni, accompagnata da un passeggero svizzero di 25 anni. La conducente e' risultata inabile alla guida. La patente e' stata ritirata sul posto. La perquisizione del veicolo, con l'aiuto della cagnolina antidroga Cara, ha portato alla luce una notevole quantita' di sostanze illegali. Sono stati sequestrati funghi contenenti psilocibina, marijuana, cocaina e altri stupefacenti in forma di polvere e compresse. La polizia ha avviato le indagini del caso.