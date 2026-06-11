La Ferrovia Retica (FR) ha superato la carenza di macchinisti che due anni fa aveva portato alla sostituzione di alcuni treni con autobus nei Grigioni.

Ma per l'azienda si profila ora una nuova sfida legata ai pensionamenti. Lo ha indicato il direttore Renato Fasciati in un'intervista a Keystone-ATS. «Nei prossimi dieci anni circa un terzo dei nostri collaboratori andrà in pensione», ha affermato. La FR ha adottato diverse misure per aumentare la propria attrattiva: modelli di lavoro più flessibili, possibilità di lavorare anche dopo il pensionamento e salari adattati. Inoltre cerca di offrire un impiego a più apprendisti possibili dopo la formazione.