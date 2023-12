Riprendono stamani i dibattiti alle Camere federali Keystone

Riprendono stamane i dibattiti alle Camere federali. Al Consiglio nazionale (08.00-13.00), i deputati affronteranno in particolare la modifica della Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS).

Per ridurne l'indebitamento e agevolarne le attività di investimento, la Confederazione dovrebbe versare alle FFS un contributo unico di 1,15 miliardi di franchi, pari alle perdite subite nel traffico a lunga distanza durante gli anni pandemici 2020-2022.

Il disegno di legge dell'esecutivo mira a rafforzare la capacità d'investimento delle FFS e a precisarne il finanziamento, così come a garantire l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria fornendo sufficiente liquidità all'apposito Fondo (FIF).

La commissione preparatoria non è tuttavia favorevole a tutte le modifiche proposte dal Governo alla LFFS. In particolare, non sostiene il passaggio dai mutui di tesoreria ai mutui a carico del bilancio della Confederazione a partire da un certo livello di indebitamento delle FFS e la garanzia della liquidità del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF).

Il menù del Nazionale prevede pure l'accordo con l'Indonesia sulla protezione degli investimenti, l'esame di tutta una serie di interventi parlamentari di competenza del DEFR e del DDPS, nonché delle iniziative parlamentari.

In agenda al Consiglio degli Stati (08.15-13.00) vi sono in particolare le divergenze sulla Legge federale sul diritto internazionale privato nonché una serie di interventi parlamentari – mozioni e postulati – di pertinenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Una mozione, in particolare, chiede al Consiglio federale di vietare Hamas. Secondo la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S), Hamas va considerata soltanto per ciò che è, una brutale organizzazione terroristica, e va pertanto vietata.

La commissione afferma di ritenere «che, alla luce degli attacchi brutali perpetrati da Hamas contro Israele, segnatamente contro bersagli civili, la Svizzera debba adottare una posizione chiara». Gli attacchi del 7 ottobre scorso lo hanno screditato quale interlocutore, afferma ancora la CPS-S, che fa notare come Hamas contesti il diritto stesso all'esistenza di Israele.

mp, ats