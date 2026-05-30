Proseguono fino a domenica con visite guidate negli spazi della AIL Arena a Cornaredo.

Migliaia di persone sono attese per questo fine settimana. Oltre alle visite è stato allestito un Fan Village con musica, cibo, giochi e intrattenimento. L'interesse per la struttura è alto.

Il sindaco Michele Foletti ha sottolineato che Lugano aspettava da anni un nuovo stadio.