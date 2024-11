Per quanto riguarda il Ticino, il sabato si aggiungerà un collegamento diretto da Ginevra Aeroporto via Berna per Locarno. Keystone

Il nuovo orario delle FFS porterà il più importante cambiamento nella Svizzera occidentale da oltre 20 anni, nuovi collegamenti notturni e diurni, tra cui uno diretto il sabato da Ginevra Aeroporto via Berna per Locarno.

SDA

Tra le altre novità presentate oggi, un treno aggiuntivo in entrambe le direzioni sulla tratta Zurigo-Monaco di Baviera, che consente di raggiungere Monaco due ore prima il mattino e tornare a Zurigo due ore dopo la sera rispetto all'orario attuale.

Ma anche la cadenza semioraria tra San Gallo e Sargans (SG) nel traffico a lunga percorrenza in collaborazione con la Südostbahn (SOB) e collegamenti IC aggiuntivi tra San Gallo e Zurigo.

Per quanto riguarda i collegamenti notturni, nell'ambito di un progetto pilota in otto fine settimana dei treni viaggeranno sulla tratta Berna-Olten-Zurigo HB-Zurigo Aeroporto; in vari fine settimana e giorni festivi vi saranno collegamenti anche tra Bienne e Ginevra Aeroporto e tra Friburgo/Sion e Ginevra Aeroporto.

Diversi miglioramenti sono pure previsti, durante il fine settimana, sulle reti notturne regionali.

Per abbreviare il tempo di viaggio dei pendolari, nei giorni feriali inoltre i treni a lunga percorrenza si fermeranno anche a Renens (VD), nei pressi di Losanna, e due treni a lunga percorrenza faranno tappa a Berna Wankdorf, dove si trovano tra l'altro la sede centrale delle stesse FFS e della Posta.

Sovraproporzionale di grandi eventi nel 2025

Nel 2025 vi sarà un numero sovraproporzionale di grandi eventi – in particolare l'Eurovision Song Contest a Basilea, i campionati europei di calcio femminile e la Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri a Mollis (GL) – per i quali le FFS intendono impiegare 1'600 treni speciali.

Allo stesso tempo, avvertono le FFS in un comunicato, l'attività di manutenzione ad ampliamento della rete è molto elevata in tutta la Svizzera e all'estero: i numerosi cantieri potranno causare un aumento dei tempi di percorrenza e maggiori cambi di treno per i viaggiatori.

cz, ats