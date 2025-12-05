  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal 2026 Le FFS trasformano i treni a due piani TLP per più comfort

SDA

5.12.2025 - 09:59

L'introduzione del nuovo treno a partire dal 2018 è stata accompagnata da numerosi guasti tecnici e ritardi. (Immagine d'archivio del 2019)
L'introduzione del nuovo treno a partire dal 2018 è stata accompagnata da numerosi guasti tecnici e ritardi. (Immagine d'archivio del 2019)
Keystone

A partire dal prossimo anno, le FFS procederanno al graduale cambiamento dei carrelli dei loro treni a due piani TLP. Ciò dovrebbe migliorare sensibilmente il comfort di viaggio nelle controverse composizioni per il traffico a lunga distanza.

Keystone-SDA

05.12.2025, 09:59

05.12.2025, 10:06

Secondo un comunicato odierno dell'ex regia federale, «test approfonditi» condotti dalla primavera hanno dimostrato che non solo viene migliorato il comfort di viaggio, ma pure aumentata l'affidabilità. Grazie alla ristrutturazione, l'azienda risparmierà complessivamente 40 milioni di franchi. Il rinnovamento di questi convogli oscillanti costerà 90 milioni.

Gli investimenti sono più che compensati dai minori costi di manutenzione durante l'intero ciclo di vita.

I treni bipiano TLP del produttore Alstom sono già considerati tra i più affidabili dell'intera flotta e presentano pochissimi guasti. Secondo le FFS, la conversione dovrebbe essere completata entro l'inizio degli anni 2030.

Nel 2010 le FFS avevano dato mandato ad Alstom (allora Bombardier) di fornire 62 nuovi convogli TLP per il traffico a lunga percorrenza per 1,9 miliardi di franchi. L'introduzione del nuovo treno a partire dal 2018 è stata accompagnata da numerosi guasti tecnici e ritardi.

All'inizio le porte si bloccavano, lo stesso accadeva con il sistema operativo, e il riscaldamento e l'aria condizionata causavano disagi. I passeggeri si lamentavano anche del fatto che in alcuni vagoni si avvertivano fastidiose vibrazioni.

Secondo le FFS, i test approfonditi condotti negli ultimi mesi hanno confermato che l'imminente ristrutturazione consente di attenuare notevolmente le vibrazioni e gli urti, in particolare nelle curve e negli ingressi delle stazioni.

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia
Ora Spotify calcola anche la tua età: ecco cosa c'è dietro alla nuova funzione
Ubriaco investe un giovane e lo uccide, ma non passerà nemmeno un giorno in carcere

Altre notizie

Passo per la riduzione dei dazi. Il Consiglio federale approva il progetto di accordo commerciale con Washington

Passo per la riduzione dei daziIl Consiglio federale approva il progetto di accordo commerciale con Washington

Svizzera. Verso un giro di vite su tabacco e sigarette elettroniche, al via una consultazione

SvizzeraVerso un giro di vite su tabacco e sigarette elettroniche, al via una consultazione

Aviazione e rumore. All'aeroporto di Zurigo meno voli dopo le 23, ma l'indice del rumore resta sopra il limite

Aviazione e rumoreAll'aeroporto di Zurigo meno voli dopo le 23, ma l'indice del rumore resta sopra il limite