Per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, le fiamme si sono sviluppate all'interno della cucina dell'appartamento.

A titolo precauzionale cinque persone sono state evacuate dallo stabile. Due di queste hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono state trasportate in ospedale per degli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e della Polizia comunale di Chiasso e, in supporto, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto (CSCPM), che hanno provveduto a domare le fiamme, e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).