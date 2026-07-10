Incendio
Fiamme in un appartamento a Chiasso, due lievi intossicati
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE
Oggi, venerdì, verso le 15:00, è scoppiato un incendio in un appartamento situato in via Lavizzari, a Chiasso. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.
Per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, le fiamme si sono sviluppate all'interno della cucina dell'appartamento.
A titolo precauzionale cinque persone sono state evacuate dallo stabile. Due di queste hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono state trasportate in ospedale per degli accertamenti.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e della Polizia comunale di Chiasso e, in supporto, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto (CSCPM), che hanno provveduto a domare le fiamme, e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).