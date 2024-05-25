I pompieri sono stati allertati verso mezzanotte perché in una casa si stava sviluppando molto fumo. I presenti hanno cercato invano di controllare le fiamme.

Lo ha confermato un portavoce della polizia grigionese all'emittente di Comano.

I pompieri hanno spento il rogo. Al termine delle operazioni hanno trovato il corpo senza vita di una donna all'interno dell'abitazione.

La seconda persona presente nella casa, un uomo anziano, è stato trovato fuori dall'abitazione. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio.