Come riportano vari media, tra cui il sito web dell'emittente di Comano, i pompieri di Lugano si sono recati sul posto verso le 19.00 e hanno notato che le fiamme erano partite dal primo piano e si stavano diffondendo nel resto della casa.

Dato che l'abitazione si trovava in una zona discosta, l'intervento è stato più complesso. Gli inquilini sono riusciti a lasciare l'abitazione illesi.