Stando a una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, le fiamme hanno avuto origine all'ultimo piano dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Locarno e i pompieri di Locarno, che hanno domato il rogo, rimasto circoscritte all'ultimo piano.