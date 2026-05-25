Pompieri all'opera (archivio)
sda
Oggi, domenica, verso le 18:30 è scoppiato un incendio in uno stabile in disuso situato in viale Verbano a Muralto. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.
Stando a una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, le fiamme hanno avuto origine all'ultimo piano dell'edificio.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Locarno e i pompieri di Locarno, che hanno domato il rogo, rimasto circoscritte all'ultimo piano.