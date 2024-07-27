Immagine simbolica.
Ti-Press / archivio
Sabato pomeriggio c'è stato un principio d'incendio su un battello in zona Brusino Arsizio. L'imbarcazione è della Società Navigazione del Lago di Lugano. Lo riporta la RSI.
Come riportano vari media, tra cui il sito web dell'emittente di Comano, nella sala macchine del battello si è diffuso, dopo la partenza, un fumo denso, che è poi arrivato fino al ponte superiore. La causa potrebbe essere un guasto al motore.
C'erano 100 persone a bordo, ma nessuno è rimasto intossicato o ferito. Tuttavia, quanto accaduto ha provocato agitazione tra le persone.
I passeggeri sono stati evacuati dall'imbarcazione, posti su un altro battello e visitati da personale medico.