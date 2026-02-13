Stando a quanto riferisce oggi la polizia, la vittima era partita giovedì dal rifugio Planurahütte (2948 metri) per un'escursione in montagna senza precisare la direzione e non aveva fatto più ritorno. L'uomo, residente nel canton Svitto, era stato denunciato come scomparso dai familiari nelle prime ore del mattino di venerdì.

Scattato l'allarme, le autorità hanno attivato immediatamente un vasto dispositivo di ricerca. Alle operazioni hanno preso parte le organizzazioni di soccorso locali e le polizie cantonali di Glarona, Grigioni e Svitto, che hanno battuto palmo a palmo il terreno impervio.

Il tragico epilogo è arrivato nel corso della giornata di ieri, quando i soccorritori hanno individuato il corpo del disperso in un crepaccio: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il recupero della salma è stato reso possibile grazie all'intervento della Rega.