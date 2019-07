Flotta marittima: perdite limitate

La gestione della crisi delle fideiussioni della flotta mercantile elvetica da parte del ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann ha consentito di limitare le perdite finanziarie. Source: KEYSTONE/URS FLUEELER

La gestione della crisi delle fideiussioni della flotta mercantile elvetica da parte del ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann ha consentito di limitare le perdite finanziarie subite dalla Confederazione.

Sono queste in sintesi le conclusioni del rapporto pubblicato oggi dalla Delegazione delle finanze (DelFin) delle Camere federali.

La sollecitazione di fideiussioni da parte della Confederazione nel 2017 ha provocato danni complessivi di 204 milioni di franchi alle finanze federali. Dal 2015, l'ex capo del Dipartimento federale dell'economia (DEFR) ha agito correttamente, scrive la DelFin nel suo rapporto. Le perdite hanno potuto essere limitate fino alla conclusione del processo di vendita.

I servizi coinvolti nella vendita sono riusciti a creare una situazione di concorrenza tra i potenziali acquirenti. Oltre alla vendita in blocco delle navi, che era la soluzione privilegiata, è stato accuratamente preparato un «piano B». La delegazione sottolinea come in futuro sia importante che la Confederazione non si limiti a una sola soluzione, ma che esamini diverse opzioni.