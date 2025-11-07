  1. Clienti privati
Svizzera La Federazione dei medici: «Bisogna accelerare l'accesso ai titoli di medico specialista»

SDA

7.11.2025 - 09:31

Il logo della Federazione dei medici svizzeri (FMH)
Il logo della Federazione dei medici svizzeri (FMH)
Keystone

In Svizzera, il rilascio dei titoli di medico specialista deve essere accelerato. La Federazione dei medici svizzeri (FMH) annuncia una serie di misure volte a ridurre i tempi di attesa, che attualmente sono di circa un anno.

Keystone-SDA

07.11.2025, 09:31

07.11.2025, 09:36

Le misure previste sono state approvate ieri a Bienne (BE) durante una riunione della Camera medica svizzera, il «parlamentino» dell'FMH, si legge in una nota odierna. Si tratta in particolare dell'istituzione di una «cellula di crisi» comune alla FMH e all'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM), organo autonomo incaricato del rilascio dei titoli.

Il personale verrà inoltre rafforzato con assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Inoltre, i dossier saranno ora parzialmente automatizzati, il che consentirà una prima valutazione più rapida, viene ancora precisato.

Al fine di «evitare situazioni simili in futuro», la Camera medica commissionerà inoltre una verifica esterna. L'organo raccomanda all'ISFM una riduzione temporanea delle tasse per i medici assistenti interessati.

Stando all'ISFM, i tempi di attesa sono attualmente di circa dodici mesi. L'istituto attribuisce questo ritardo, tra l'altro, alla «crescente complessità della formazione post-laurea» e all'"insufficiente automazione» dei processi. Le persone interessate vedono così bloccata la loro carriera, ha deplorato l'Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica (ASMAC).

