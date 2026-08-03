Ecco la probabile fonte
Focolaio di legionellosi a Basilea: una persona morta e 7 in terapia intensiva
A Basilea sarebbero state ricoverate in ospedale 25 persone. Si sospetta un focolaio di legionellosi causato da un impianto di raffreddamento.
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A Basilea una persona è deceduta in seguito a un'infezione da legionella. In totale, 25 persone sono state ricoverate in ospedale per questo problema, sette delle quali sono state temporaneamente trasferite in terapia intensiva. Si ritiene che la possibile fonte di contagio sia un impianto di raffreddamento situato a Kleinbasel.
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- A Basilea una persona è deceduta a causa di un'infezione da legionella.
- 25 persone sono state ricoverate in ospedale, sette delle quali sono state ricoverate in terapia intensiva.
- Le autorità ritengono che la fonte del contagio sia un impianto di refrigerazione situato a Kleinbasel, che nel frattempo è stato messo fuori servizio.
A Basilea c'è un focolaio di legionellosi. Una persona colpita dalla malattia è deceduta, come hanno reso noto lunedì le autorità.
In totale, sono 25 le persone che finora hanno dovuto ricevere cure ospedaliere e sette di loro sono state ricoverate in terapia intensiva.
Nove persone coinvolte sono ancora in ospedale e una si trova ancora nel reparto speciale.
Un impianto di raffreddamento la possibile fonte
Secondo le indagini delle autorità, i contagi si sarebbero probabilmente verificati attraverso un impianto di refrigerazione a Kleinbasel, che è stato tempestivamente chiuso venerdì.
Dalle informazioni finora emerse non ci sono ulteriori dettagli sulla sua ubicazione o sul suo funzionamento.
Negli impianti di questo tipo, il vapore acqueo contaminato da legionella può rilasciare minuscole goccioline nell'aria circostante. Se inalate, queste possono causare malattie.
Cosa sono le legionelle?
Le legionelle sono batteri che possono proliferare negli impianti idrici. Il contagio avviene solitamente attraverso l’inalazione di minuscole goccioline d’acqua.
I batteri possono causare una grave polmonite. La trasmissione da persona a persona non è considerata una via di contagio tipica.
Le autorità dovrebbero fornire ulteriori informazioni sul focolaio e sulle indagini in corso in un secondo momento.