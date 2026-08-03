Ecco la probabile fonte Focolaio di legionellosi a Basilea: una persona morta e 7 in terapia intensiva

A Basilea una persona è deceduta in seguito a un'infezione da legionella. In totale, 25 persone sono state ricoverate in ospedale per questo problema, sette delle quali sono state temporaneamente trasferite in terapia intensiva. Si ritiene che la possibile fonte di contagio sia un impianto di raffreddamento situato a Kleinbasel.