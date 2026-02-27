Il forte aumento delle nuove rendite AI mette l'assicurazione invalidità in difficoltà finanziarie. Per l'AVS, invece, il primo versamento della 13a mensilità comporta un risultato negativo, ha indicato oggi l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Le prospettive finanziarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) sono dominate dalla 13a rendita mensile che sarà versata per la prima volta nel dicembre 2026, come ribadito dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider

Senza contromisure, il deficit di ripartizione annuo dell'AI – ovvero la differenza tra entrate e uscite, senza risultato degli investimenti né interessi passivi – potrebbe crescere fino a circa 800 milioni di franchi entro il 2030, viene precisato.

Già nel 2025 il deficit ha raggiunto 209 milioni di franchi. Inoltre, il patrimonio dell'AI era nel 2025 circa 17 punti percentuali al di sotto della soglia minima prevista per legge, pari al 50% di uscite annuali.

Le prospettive finanziarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) sono dominate dalla 13a rendita mensile che sarà versata per la prima volta nel dicembre 2026.

Poiché i costi di circa 4 miliardi di franchi derivanti da questa prestazione non sono ancora coperti, il deficit di ripartizione aumenterebbe dagli attuali 1,3 a circa 4,9 miliardi nel 2035.

Un possibile sollievo potrebbe arrivare da un finanziamento aggiuntivo tramite un aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali. Su questo aspetto dovrà ancora esprimersi il popolo.

Qualora fosse approvato e attuato a partire dal 2028, il deficit dell'AVS nel 2030 sarebbe più che dimezzato, passando da 2,7 a circa 1,2 miliardi di franchi.