Una forte grandinata si è abbattuta martedì sera sul Mendrisiotto, con chicchi che hanno raggiunto anche i 7 centimetri di diametro e che hanno imbiancato terreni e strade, nonché provocato diversi disagi e causato danni.

Maltempo Una forte grandinata ha imbiancato il Mendrisiotto, causando disagi e danni

MeteoSvizzera aveva in effetti diramato un'allerta meteo per forti temporali di grado 4 su 5 per il Mendrisiotto e di grado 3 su 5 per il Luganese. Dopo la mezzanotte è in effetti caduta grandine anche nel Luganese e nella zona a sud del Monte Ceneri.

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Non sono mancati anche pioggia, vento e lampi.

Nel Mendrisiotto varie strade e sottopassaggi sono stati chiusi e le operazioni dei pompieri, come riporta la RSI, si sono conclusi solo all’alba. In totale sono stati mobilitati 35 militi con una quindicina di veicoli.

Diversi tetti sono stati scoperchiati e alcuni lucernari sono stati frantumati dalla grandine, che ha lasciato il segno anche sulle vetture presenti in zona.

Morbio Superiore e Inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono le località che sono state più colpite dall’intensa ondata di maltempo.

Si è calcolato che, fra le 21 e le 22.00, sono caduti sulla regione circa 60 litri di pioggia al metro quadrato, ma fortunatamente non si segnalano feriti.

E MeteoSvizzera comunica che l'intensità delle precipitazioni ha fatto registrare un nuovo primato per il Sud delle Alpi. A Coldrerio, infatti, sono caduti 40,9 mm di pioggia in 10 min, mentre il record precedente apparteneva a Cadenazzo ed era di 37,1 mm (del 2024).