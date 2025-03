L'aerodromo di Buochs (NW) dovrebbe in futuro essere utilizzato nuovamente per l'addestramento delle forze aeree (foto d'archivio) Keystone

Gli aerodromi militari di Buochs (NW), Mollis (GL) e St. Stephan (BE), convertiti da anni all'uso civile, dovrebbero in futuro essere nuovamente utilizzati per l'addestramento delle forze aeree.

Keystone-SDA, ev, ats SDA

Il Consiglio federale sottopone il relativo piano settoriale in consultazione e partecipazione.

I Cantoni e i Comuni interessati hanno tempo fino al 30 aprile per presentare le loro osservazioni, mentre il pubblico può esprimersi sugli adeguamenti nell'ambito della procedura di partecipazione, che durerà fino al 4 aprile, si legge nella nota.

I documenti per l'approvazione saranno sottoposti al Consiglio federale nella seconda metà del 2025, ha comunicato oggi il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Un cambiamento strategico necessario

L'esercito risponde alle mutate condizioni quadro geopolitiche attribuendo maggiore importanza al decentramento. Il che significa che gli ex aerodromi militari di Buochs, Mollis e St. Stephan potranno essere utilizzati per esercizi di breve durata, tra l'altro anche per singoli voli con aerei da combattimento.

Il Consiglio federale intende ora definire nel piano settoriale militare anche le aree con impatti sul rumore degli aeromobili provenienti dai siti di atterraggio degli elicotteri militari esistenti e regolarmente utilizzati. Nella sezione del programma sarà inoltre specificato il previsto uso condiviso di infrastrutture civili con gli aeromobili militari.

Secondo il comunicato, il Consiglio federale dovrebbe approvare i documenti pertinenti nella seconda metà del 2025. Il piano settoriale militare è vincolante per le autorità a tutti i livelli.