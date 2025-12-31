I sette consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione non sono stati fotografati singolarmente Keystone

La foto ufficiale 2026 del Consiglio federale simbolizza la collegialità del governo e la fiducia nelle giovani generazioni. È stata realizzata da quattro studenti di fotografia.

Keystone-SDA SDA

Guy Parmelin, da domani presidente della Confederazione per il 2026, desiderava per questa foto una prospettiva nuova, quella delle giovani generazioni, ha comunicato oggi la Cancelleria federale svizzera. Parmelin ha incaricato la Scuola professionale di Vevey (CEPV) di realizzare il progetto con studenti del corso di fotografia.

Da diverse classi sono stati selezionati quattro aspiranti fotografi, ciascuno con competenze specifiche utili al team e al progetto, che sono stati seguiti dai docenti nella concezione e realizzazione del progetto.

I sette membri del Governo e il cancelliere della Confederazione non sono stati fotografati singolarmente, ma durante un servizio fotografico collettivo nel Salon de la Présidence, proprio accanto alla sala riunioni del Consiglio federale. Nella fotografia finale, che è il risultato di una sovrapposizione di immagini, compaiono anche i quattro studenti. «In questo modo essi mostrano il lavoro sul set con i diversi aspetti che caratterizzano la loro attività creativa», si legge nella nota.

Anche altri giovani sono stati coinvolti nel progetto: apprendisti della Cancelleria federale e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) hanno fatto da comparse durante la fase preparatoria e un apprendista mediamatico della Cancelleria federale ha realizzato il video che offre uno sguardo dietro le quinte della produzione.

La foto ufficiale del Consiglio federale è stata stampata in 35'000 copie. Può essere scaricata e ordinata all'indirizzo www.admin.ch, che propone anche un breve filmato che mostra come è stata realizzata.