Manifestazione 4000 dipendenti del Canton Friborgo protestano contro il piano di risparmio

SDA

1.10.2025 - 17:15

La manifestazione odierna
La manifestazione odierna
Keystone

Circa 4000 dipendenti del settore pubblico e parapubblico hanno manifestato oggi a Friburgo contro il programma di risparmio del Cantone. La giornata di protesta è stata convocata dai sindacati e dalle organizzazioni del personale.

Keystone-SDA

01.10.2025, 17:15

01.10.2025, 17:32

Il piano, con le sue quasi 100 misure, dovrebbe produrre effetti tra il 2026 e il 2028 e punta a risparmiare 405 milioni di franchi, per il 70% attraverso le spese e per il 30% attraverso le entrate, con il personale coinvolto soprattutto sul fronte delle uscite. Rispetto al progetto iniziale presentato in aprile, il Consiglio di Stato ha ridotto i suoi obiettivi di 89 milioni.

In totale, il contributo richiesto dal governo ai dipendenti pubblici ammonterà a 110 milioni di franchi, ovvero 13,1 milioni in meno rispetto all'iniziale previsione di aprile. I partecipanti alla manifestazione odierna ritengono che il carico richiesto sia comunque troppo gravoso.

Scopo della mobilitazione, ha spiegato il Sindacato svizzero dei servizi pubblici (VPOD/SSP), è esercitare pressione sul Gran Consiglio, che la settimana prossima esaminerà il progetto di legge sul risanamento delle finanze dello Stato. Se dovesse venir accettata, la riforma potrebbe venir attaccata da un referendum.

Lunedì, il Consiglio di Stato ha presentato il preventivo per il 2026, che prevede conti sostanzialmente in pareggio, con entrate e uscite di circa 4,5 miliardi. La massa salariale costituisce il 35% delle spese dello Stato.

