Un 16enne tra i deceduti Identificati tutti i morti, tra cui il presunto piromane, e i feriti del rogo dell'autopostale a Kerzers

SDA

11.3.2026 - 22:09

Tutte le sei vittime del tragico incendio divampato martedì sera a Kerzers (FR) sono state formalmente identificate.

Tutte le vittime e tutti i feriti dell'incendio di ieri sono stati identificati.
sda

Keystone-SDA

11.03.2026, 22:09

11.03.2026, 22:23

Nuovi dettagli. La polizia bernese stava cercando l'autore dell'incendio del bus a Kerzers già da inizio pomeriggio. Ecco perché

Nuovi dettagliLa polizia bernese stava cercando l'autore dell'incendio del bus a Kerzers già da inizio pomeriggio. Ecco perché

Lo ha indicato questa sera la polizia cantonale di Friburgo.

Tra di esse figura anche l'uomo che ha appiccato il fuoco, uno svizzero di 65 anni, residente nel Canton Berna. Secondo le ultime informazioni l'idividuo era dato per scomparso da un ospedale di Berna e soffriva di problemi psichici.

La polizia precisa che tra i morti vi è pure l'autista del bus, un uomo di 63 anni di origine portoghese.

Le altre vittime sono quattro cittadini svizzeri residenti nella regione: due donne di 25 e 39 anni, e due uomini di 16 e 29 anni.

Il riassunto della conferenza stampa. Rogo dell'autopostale a Kerzers: «Una persona si è data fuoco. È tra le vittime. Era un marginale»

Il riassunto della conferenza stampaRogo dell'autopostale a Kerzers: «Una persona si è data fuoco. È tra le vittime. Era un marginale»

Due feriti ancora ricoverati

I cinque feriti sono stati anch'essi identificati, si tratta di due uomini di 34 e 61 anni, due donne di 27 e 56 anni (tutti svizzeri) e un uomo di 32 anni di nazionalità kosovara, tutti domiciliati nella zona.

Al momento, la donna di 56 anni e l'uomo di 34 anni sono ancora ricoverati in ospedale.

La polizia precisa che le indagini proseguono per chiarire le esatte circostanze del dramma.

Autopostale in fiamme. I residenti di Kerzers sono sotto shock: «È una cosa spaventosa»

Autopostale in fiammeI residenti di Kerzers sono sotto shock: «È una cosa spaventosa»

Raphaël Bourquin sull'uomo di Kherzers che s'è dato fuoco: «Di recente potrebbe aver avuto qualche problema»

Raphaël Bourquin sull'uomo di Kherzers che s'è dato fuoco: «Di recente potrebbe aver avuto qualche problema»

Raphaël Bourquin, procuratore generale di Friburgo, ha tracciato un primo ritratto del presunto sospettato, invitando però alla cautela.

11.03.2026

