Identificati tutti i morti, tra cui il presunto piromane, e i feriti del rogo dell'autopostale a Kerzers

Tutte le sei vittime del tragico incendio divampato martedì sera a Kerzers (FR) sono state formalmente identificate.

Tutte le vittime e tutti i feriti dell'incendio di ieri sono stati identificati. sda

Lo ha indicato questa sera la polizia cantonale di Friburgo.

Tra di esse figura anche l'uomo che ha appiccato il fuoco, uno svizzero di 65 anni, residente nel Canton Berna. Secondo le ultime informazioni l'idividuo era dato per scomparso da un ospedale di Berna e soffriva di problemi psichici.

La polizia precisa che tra i morti vi è pure l'autista del bus, un uomo di 63 anni di origine portoghese.

Le altre vittime sono quattro cittadini svizzeri residenti nella regione: due donne di 25 e 39 anni, e due uomini di 16 e 29 anni.

Due feriti ancora ricoverati

I cinque feriti sono stati anch'essi identificati, si tratta di due uomini di 34 e 61 anni, due donne di 27 e 56 anni (tutti svizzeri) e un uomo di 32 anni di nazionalità kosovara, tutti domiciliati nella zona.

Al momento, la donna di 56 anni e l'uomo di 34 anni sono ancora ricoverati in ospedale.

La polizia precisa che le indagini proseguono per chiarire le esatte circostanze del dramma.