Il canale di Galmiz – oggi frazione di Morat – nel distretto di Lac, canton Friburgo. (foto d'archivio) Keystone

Diverse centinaia di pesci sono morte nel canale di Galmiz – oggi frazione di Morat – nel canton Friburgo, per un inquinamento le cui cause sono ancora ignote. Un campione d'acqua è attualmente sottoposto ad analisi.

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La segnalazione della moria di pesci è pervenuta mercoledì sera verso le 20 alla Polizia cantonale di Friburgo. Sul posto, una pattuglia della polizia, un guardiacaccia e l'Ufficio per l'ambiente hanno constatato un danno all'ecosistema.

Secondo il comunicato, i pompieri del distretto di See-Lac hanno diluito l'acqua inquinata con acqua fresca, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione ittica. Non sono state riscontrate altre tracce visibili di inquinamento.