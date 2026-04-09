Canton FriburgoMoria di pesci nel canale di Galmiz, la causa è ignota
SDA
9.4.2026 - 15:30
Diverse centinaia di pesci sono morte nel canale di Galmiz – oggi frazione di Morat – nel canton Friburgo, per un inquinamento le cui cause sono ancora ignote. Un campione d'acqua è attualmente sottoposto ad analisi.
Keystone-SDA
09.04.2026, 15:30
09.04.2026, 15:32
SDA
La segnalazione della moria di pesci è pervenuta mercoledì sera verso le 20 alla Polizia cantonale di Friburgo. Sul posto, una pattuglia della polizia, un guardiacaccia e l'Ufficio per l'ambiente hanno constatato un danno all'ecosistema.
Secondo il comunicato, i pompieri del distretto di See-Lac hanno diluito l'acqua inquinata con acqua fresca, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione ittica. Non sono state riscontrate altre tracce visibili di inquinamento.