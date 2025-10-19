  1. Clienti privati
Friborgo Passeggera a bordo di un trattore cade e muore

SDA

19.10.2025 - 15:00

La donna è deceduta sul luogo dell'incidente. (Foto simbolica)
La donna è deceduta sul luogo dell'incidente. (Foto simbolica)
Keystone

Ieri una donna di 62 anni è deceduta a Farvagny-le-Grand, comune di Gibloux (FR), dopo essere caduta da un trattore. Secondo quanto comunica oggi la polizia cantonale friburghese, la vittima si trovava sul mezzo agricolo come passeggera.

Keystone-SDA

19.10.2025, 15:00

19.10.2025, 15:03

Alla guida del trattore - senza cabina - un uomo di 60 anni, precisano le autorità. Per ragioni ancora da chiarire, attorno alle 9:30 la donna è caduta dal veicolo.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, la 62enne è spirata sul posto. La polizia ha aperto un'inchiesta per determinare le cause esatte dell'incidente.

