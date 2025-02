Il centro dovrebbe permettere di conservare in un unico sito gli oggetti appartenenti a 12 istituzioni, tra cui il Museo di storia naturale di Friburgo (nella foto). Keystone

Il Canton Friburgo potrà costruire un centro conservazione patrimonio culturale. Il popolo ha approvato oggi il relativo credito di 56 milioni di franchi, sottoposto a referendum obbligatorio, con il 53,43% di voti favorevoli.

Keystone-SDA, dagr, ats SDA

Il «centro di stoccaggio interistituzionale cantonale» (SIC) con una superficie di 23'800 m2 previsto a Givisiez è giudicato indispensabile dalle autorità. Si tratta di garantire per i prossimi 25-40 anni la conservazione di oggetti appartenenti a 12 istituzioni di importanza nazionale (otto statali e quattro private), compresi i volumi della Biblioteca cantonale e universitaria.

Le varie opere e oggetti, in tutto circa 6 milioni di pezzi per un valore che supera i 420 milioni, sono attualmente ripartite in 29 siti che in parte non soddisfano le norme di conservazione, sottolinea il governo.

Il Gran Consiglio ha approvato il progetto senza voti contrari e solo due astensioni. Il centro si potrà avvalere anche di 8,8 milioni di franchi di sovvenzioni federali. Il cantiere dovrebbe già iniziare in primavera ed essere portato a termine nel 2028.

L'affluenza odierna alle urne è stata del 35,20%.