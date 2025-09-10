Il 2 settembre i clienti di Aldi possono già scegliere tra un'ampia gamma di dolci natalizi. Immagine: blue News

È vero che l'estate sta finendo, ma Aldi sta già lanciando il suo cioccolato... natalizio. E anche i clienti di Lidl non dovranno attendere a lungo. Per Migros e Coop, invece, ci vorrà un po' più di tempo.

Hai fretta? blue News riassume per te Aldi Suisse ha già in assortimento cioccolato e biscotti natalizi.

Lidl Svizzera seguirà l'esempio a metà settembre con i primi prodotti dell'Avvento. Migros arriverà a metà ottobre, mentre Coop se la prenderà comoda fino alla fine di ottobre.

I grossisti affermano che il momento del lancio delle vendite è lo stesso da anni, così come il picco. Mostra di più

Lo stesso shock ogni anno: compaio già sugli scaffali dei negozi pan di zenzero e cioccolato dell'Avvento quando si può ancora fare un tuffo al lago o al fiume. Aldi è particolarmente in anticipo quest'anno: un lettore di blue News ha fotografato una vasta gamma di biscotti e cioccolato natalizi il 2 settembre.

Aldi vince così la gara per l'inizio più precoce della stagione natalizia.

Stando alle informazioni da noi raccolte, Lidl sarà il prossimo dei grandi operatori a mettere i prodotti natalizi sugli scaffali. L'azienda d'origine tedesca segue il suo solito calendario, nel quale la settimana solare 38, che quest'anno inizia il 15 settembre, dà il via alla stagione natalizia.

Da Migros, il Natale comincerà a vedersi fra gli scaffali a partire da metà ottobre. Coop, invece, seguirà solo alla fine dello stesso mese. Da anni, ormai, l'assortimento natalizio è presente nei negozi dei due principali rivenditori svizzeri nello stesso periodo.

«I clienti vogliono iniziare presto»

Lidl inizia con i dolci dell'Avvento, per poi aggiungere, quattro settimane dopo, le decorazioni natalizie e altri articoli non alimentari per la stagione delle feste.

L'azienda sottolinea che i consumatori vogliono iniziare presto la stagione natalizia: «I nostri clienti apprezzano molto il fatto di poter entrare nell'atmosfera delle feste passo dopo passo».

Migros propone invece decorazioni natalizie fin dall'inizio, mentre Coop aspetta fino a metà novembre. «Come regola generale, ampliamo costantemente il nostro assortimento natalizio con l'avvicinarsi delle festività», spiega un portavoce di Coop.

Lo stesso rivenditore riferisce inoltre di voler dare ai suoi clienti la possibilità di scegliere quando fare gli acquisti natalizi. Tuttavia, raccomanda di farlo presto: l'inizio anticipato delle vendite comporta ovviamente l'esaurimento anticipato di alcuni prodotti.

Più ci si avvicina al Natale, più aumenta la domanda

Che i prodotti arrivino prima o dopo sugli scaffali, il picco nella domanda di articoli natalizi resta sempre lo stesso: le ultime due settimane prima delle feste, come spiega l'ufficio stampa Migros.

«Gli alimenti per il pranzo, i regali e le decorazioni sono particolarmente richiesti in questo periodo. Gli ultimi due giorni prima di Natale sono tra i più forti dell'anno in termini di vendite».

È probabile che ciò avvenga anche per altri grossisti. D'altronde, le immagini dei negozi in quel periodo parlano da sole.

I più prudenti, quelli che vogliono evitare la battaglia per le decorazioni natalizie, i biscotti di Natale e la fondue chinoise avranno già preparato le loro scorte a questo punto. E forse hanno già fatto il loro primo acquisto da Aldi.