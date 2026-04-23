Fra guerre e tensioni, ecco le conseguenze per la Svizzera... e per le tasche dei cittadini

Presto avremo meno soldi nel portafoglio? Immagine: Keystone

L’economia svizzera cresce a rilento, mentre le crisi globali si moltiplicano. Per molti cittadini questo significa, spesso, arrivare a fine mese con meno soldi in tasca. Un capo economista analizza la situazione.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te L’economia svizzera cresce lentamente mentre aumentano le tensioni globali.

Per ora gli effetti diretti sono limitati, ma i prezzi di energia e importazioni sono sotto pressione.

La forte dipendenza dall’estero rende la Svizzera vulnerabile alle crisi internazionali.

I consumatori potrebbero presto affrontare un aumento dell’inflazione.

Il franco forte aiuta a contenere in parte i rincari.

Soffrono soprattutto i settori esportatori, mentre crescono ambiti come la cybersecurity. Mostra di più

Lo scenario internazionale resta fragile e l’economia globale è nel pieno di una fase di trasformazione. L'incertezza la fa da padrona. Fra la guerra in Iran e quella in Ucraina, passando per gli Stati Uniti, che con la loro politica sui dazi hanno contribuito a rimescolare gli equilibri.

Ma quali sono le conseguenze per la Svizzera?

Rudolf Minsch, capo economista di economiesuisse, analizza la situazione per blue News. E i dati più recenti indicano un aumento dei rischi.

Gli effetti diretti

A causa della guerra in Iran, anche in Svizzera sentiamo l'impatto dell'aumento del prezzo della benzina. Immagine: Jonas Walzberg/dpa

Per il momento, gli effetti diretti restano contenuti. «Speriamo che la congiuntura internazionale, cioè lo stato generale dell’economia, non peggiori ulteriormente», afferma Minsch.

Tra le conseguenze immediate rientrano le variazioni dei prezzi di benzina e diesel, del gasolio da riscaldamento, dei prodotti importati e dell’energia.

Le previsioni attuali mostrano inoltre una crescita debole dell’economia svizzera: per il 2025 è atteso un aumento pari a circa l’1,1%, mentre per il 2026 si stima un +1,4%, valori inferiori alla media del lungo periodo.

Secondo il KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo, conflitti come la guerra in Iran e la politica commerciale statunitense stanno influenzando in modo decisivo l’andamento economico.

La dipendenza dall'estero

I costi di trasporto nel settore commerciale possono aumentare drasticamente a causa delle crisi. Immagine: Sina Schuldt/dpa

La dipendenza dall’estero resta un fattore chiave per la congiuntura elvetica.

«In generale, la Svizzera genera il 40% della propria ricchezza all’estero. Ciò significa che ogni instabilità internazionale ha effetti negativi per il Paese», spiega Minsch.

Le crisi globali si riflettono quindi direttamente sul Paese, ad esempio attraverso l’aumento dei prezzi delle importazioni di energia o dei trasporti.

A ciò si aggiunge un effetto indiretto: l’incertezza frena gli investimenti. «Si percepisce soprattutto nei beni durevoli, per i quali la domanda è diminuita», osserva l’economista.

Le conseguenze per i consumatori

L'inflazione aumenterà l'anno prossimo. Immagine: Jennifer Brückner/dpa

Gli sviluppi globali hanno ricadute concrete anche sulla popolazione. «Alla pompa di benzina, nei costi di riscaldamento e nei beni importati i prezzi stanno salendo soprattutto a causa dei conflitti in Medio Oriente. È lì che i cittadini svizzeri lo avvertono maggiormente», sottolinea Minsch.

Attualmente l’inflazione resta bassa, ma questa stabilità potrebbe essere solo apparente.

«Ci aspettiamo un aumento generale dell’inflazione. Al momento l’impatto è limitato, ma tra un anno la situazione potrebbe essere diversa», avverte.

Anche le previsioni della Banca nazionale indicano una possibile ripresa dell’inflazione nel medio periodo.

Nuovi equilibri

I provvedimenti all'ordine del giorno del governo statunitense hanno costretto le aziende svizzere a grandi cambiamenti. Immagine: Keystone/AP/Mark Schiefelbein

Particolarmente delicata resta la situazione nello stretto di Hormuz: «Più a lungo durerà la parziale chiusura, maggiore sarà l’aumento dei prezzi».

Gli effetti si fanno già sentire. Compagnie di navigazione come Maersk stanno modificando le rotte, mentre compagnie aeree come Lufthansa reagiscono all’aumento dei costi del carburante. Parallelamente, l’industria è sotto pressione anche a causa della carenza di materie prime.

Molto dipende inoltre dalle decisioni che verranno prese all'estero, in particolare dall’Europa. «Oltre la metà delle nostre esportazioni è destinata all’UE, di gran lunga il nostro principale partner commerciale». Gli Stati Uniti seguono con circa il 18%.

Ma proprio dagli USA arrivano nuove incertezze. «Gli Stati Uniti hanno destabilizzato in modo duraturo l’economia globale. Non è chiaro se le regole valide oggi lo saranno ancora domani», afferma Minsch.

Studi recenti indicano che conflitti commerciali o nuovi dazi potrebbero frenare sensibilmente l’economia svizzera. «Le aziende hanno già dovuto adattarsi a questa forte incertezza», aggiunge, prevedendo che continui cambiamenti potrebbero diventare la norma.

L'asso nella manica

La Svizzera ha un asso nella manica. Il franco forte attutisce alcuni ostacoli economici. Immagine: Keystone

La Svizzera può però contare su un punto di forza: il franco. In un contesto instabile, la valuta nazionale funge da rete di sicurezza. «Attualmente il franco è forte e la Svizzera sa gestire questa situazione», spiega Minsch.

Una moneta forte non è necessariamente un problema. Per i cittadini svizzeri, ad esempio, viaggiare all’estero diventa più conveniente grazie a un maggiore potere d’acquisto.

«Paghiamo meno il petrolio rispetto alla Germania o ad altri Paesi europei», osserva. Il franco forte contribuisce anche ad attutire l’aumento dei costi legato, ad esempio, alle tensioni nello stretto di Hormuz, riducendo in parte l’impatto sui consumatori.

Vincitori e vinti

Le aziende di sicurezza informatica sono tra i vincitori. Immagine: Nicolas Armer/dpa

Questa stabilità, tuttavia, ha dei limiti. I settori orientati all’export soffrono particolarmente, come dimostrano i dati: industria ed esportazioni crescono meno rispetto all’economia interna.

Ci sono però anche dei beneficiari. «Gli specialisti in cybersecurity e le aziende che offrono consulenza in situazioni di crisi sono tra i vincitori», conclude Minsch.