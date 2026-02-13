Una frana è scesa oggi, martedì, nei pressi della chiesa Madonna della Valle a Sementina. Lo comunica il Dipartimento del territorio (DT).

Immagine : Repubblica e Cantone Ticino

A titolo precauzionale è stata delimitata con nastro segnaletico un'area nella quale è vietato accedere e sostare.

In collaborazione con il DT, la Città di Bellinzona procederà nei prossimi giorni a una verifica dettagliata della situazione e agli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'area.

Come si legge nella nota, si raccomanda alla popolazione di seguire scrupolosamente la segnaletica presente sul posto.